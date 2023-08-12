Петербургский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ждут перемены. Организацию планируют переименовать, заменив словосочетание «коронавирусной инфекции» на «инфекционных заболеваний».

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Другими словами, вместо «Оперативный штаб пo реализации мер прoфилактики и кoнтрoля за распрoстранением кoрoнавируснoй инфекции в Санкт-Петербурге» названием может измениться на «Оперативный штаб пo реализации мер прoфилактики и кoнтрoля за распрoстранением инфекциoнных забoлеваний», сообщает «Петроград».

Желаемые изменения внесены чиновниками Смольного в документ, который уже проходит антикоррупционную экспертизу. Также в бумагах о смене состава оперштаба, который пополнится одиннадцатью новыми людьми. Некоторых прошлых участников заменят новые лица. Примечательно, что войдут туда люди разных профессий и званий.