Две ветки метро будут продлены в ближайшие годы в Петербурге

Новые участки построят на нескольких линиях метрополитена в Северной столице. Работы запланированы на 2024-2025 годы.

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Речь идет о Красносельско-Калининской линии («коричневая ветка») и Лахтинско-Правобережной линии («оранжевая ветка»). В первом случае участок продлят от «Казаковской» до «Путиловской». Во втором – от «Спасской» до «Морского фасада», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Интерфаксу».

Данные проекты предусматривают строительство станций, административного комплекса, вестибюлей. Строительные работы реализуют в ближайшие два года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о появлении новой перехватывающей парковки около станции метро «Удельная». Автостоянка рассчитана на 9 тыс. квадратных метров и расположится на Фермерском шоссе. В городе уже функционирует пять таких парковок.