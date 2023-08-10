В кустах у гипермаркета на Бухарестской нашли прогнившее тело мужчины

Во Фрунзенском районе рядом с продуктовым магазином нашли разложившееся тело неизвестного. Причина смерти мужчины устанавливается.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об обнаружении трупа в кустах рядом с дополнительной парковкой гипермаркета на Бухарестской поступило правоохранителям около девяти вечера 9 августа. Прогнившее тело лежало недалеко от шиномонтажа.

Специалистам не удалось заметить внешние признаки насильственной смерти, а также установить личность и возраст покойного, так как труп к моменту обнаружению уже очень сильно разложился.

Тело направили в морг для установления причины смерти. На месте инцидента устанавливается наличие видеонаблюдения.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в парадной жилого дома на Наличной обнаружили мертвого неизвестного с окровавленной головой.