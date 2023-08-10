Петербургские власти окончательно определились с тем, как будет выглядеть «СКА Арена», за 2 месяца до завершения работ

В скором времени на территории Московского района Санкт-Петербурга двери распахнет обновленный спортивный комплекс. Внешний вид площадки был одобрен местными властями за пару месяцев до открытия.

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Речь идет о «СКА Арене», которая начнет принимать гостей в самом начале хоккейного сезона. Стало известно, что архитектурно-градостроительный облик объекта был одобрен властями. Решение о выдаче документа приняли еще 26 июля, свидетельствуют данные из перечня заключений на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

В настоящее время специалисты заканчивают работы по обустройству и возведению спортивного комплекса со стороны Кузнецовской улицы, проспектов Юрия Гагарина и Космонавтов.

Примечательно, что в июне объект уже был отстроен на 90%, включая оснащение льдом. Полная готовность к открытию запланирована на сентябрь.

Ранее Санкт-Петербург.ур сообщал, что возведение многоэтажных домов в промзоне около «СКА Арены» может обойтись в 20 миллиардов рублей.