Строительство многоэтажных домов в промзоне около «СКА Арены» может стоить 20 млрд рублей

Владельцы земли на Благодатной улице подали заявку с целью получения разрешение на строительство жилых домов на территории промзоны около «СКА Арены». Однако для этого участки нужно перевести из производственной категории в жилую.

Фото: скриншот Google Maps

Примечательно, что владеют данной территорией как физические, так и юридические лица. Только один участок там принадлежит городу. Вопрос об изменении категории земли поднимается уже не в первый раз. В случае, если все сложится, на Благодатной появится жилой квартал из домов на 12 и 14 этаже, а также школа и детский сад, передает «Патрульный» со ссылкой на dp.ru.

По оценкам экспертов данный проект может потребовать 20 млрд рублей вложений. Тем временем остальная территория в этом районе уже застраивается. Например, заканчивается реализация «СКА Арены». Но земля вокруг спорткомплекса от проспекта Гагарина до Витебского представляет собой своего рода «лоскутное одеяло», так как ее владельцами являются разные предприятия.