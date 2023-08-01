Петербургским курильщикам объяснили, как можно выявить рак легкого на ранней стадии

В день борьбы с раком легких специалисты рассказали, как вовремя заметить у себя или близкого недуг, а также, какая профилактика может благотворно сказаться на здоровье и поможет избежать печальных последствий.

Фото: кадр из эфира телеканала Санкт-Петербург

В НИИ Фтизиопульмонологии уже год действует программа по раннему выявлению рака легких. Здесь пациентов пытаются вылечить еще до того, как опасная болезнь явно дает о себе знать, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Один из пациентов медицинского учреждения отмечает, что вообще никаких симптомов отрицательных не чувствовал. А попал сюда 70-летний мужчина, когда его супруга узнала об акции бесплатного осмотра курящих с долгим стажем.

После диагностики у пожилого горожанина в легом нашли подозрительный узел, который решили удалить. Во время операции срочная гистология диагностировала наличие онкоклеток. Благодаря своевременному скринингу жизнь мужчины была спасена. Если бы болезнь вовремя не заметили, петербуржцу бы предписали максимум полтора года жизни.

Специалисты настоятельно призывают проходить скрининг в первую очередь заядлых курильщиков. При этом оказать помощь решившим бросить пагубную привычку могут в этом же учреждении. Так, при институте с 2011 года работает специализированная горячая линия, а контактный номер написан на всех пачках сигарет.