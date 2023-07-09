В Металлострое администратор хостела наткнулась на труп неработающего постояльца

В Колпинском районе правоохранители разбираются в загадочной смерти постояльца одного из хостелов. Мужчину обнаружила администратор.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 июля около половины двенадцатого вечера в экстренные службы обратилась 54-летняя женщина. Оказалось, что заявительница работает администратором хостела в Металлострое. Гражданка пояснила, что в одной из комнат нашла труп постояльца.

На месте происшествия, в душевой, специалисты нашли тело 43-летнего мужчины с колото-резаной раной внутренней поверхности левого бедра. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Позже выяснилось, что мертвый безработный 43-летний гражданин проживает в хостеле, но имеет регистрацию в Ленобласти.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после обнаружения раненого мужчины и мертвой женщины в отеле на Большом Сампсониевском было возбуждено уголовное дело.