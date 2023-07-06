Экономист предупредил об инфляции до 12 % и скачке цен из-за падения курса рубля

Впервые с весны прошлого года на Московской бирже курс доллара поднялся выше 91 рубля, при этом евро превысил 102 рубля. Если ситуация не улучится в перспективе слабы рубль может повлечь за собой рост цен почти на все продукты и инфляцию, считает экономист.

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Ученый и доктор экономических наук Игорь Липсиц в беседе с Brif отметил, что пока сложно давать какие-либо прогнозы касательно дальнейшего курса доллара и евро. Это можно попробовать сделать после заседание правления Центробанка, которое пройдет 21 июля. Тогда специалисты обсудят ключевую ставку. Вероятно, она немного поднимется, после чего будет возможно снижение курса евро и доллара.

Эксперт предположил, что в ближайшее время общая тенденция роста курса доллара и евро останется. Тем не менее, могут быть и временные проседания иностранной валюты, правда, всего на две-три единицы.

Прогнозы специалисты оказались не очень утешительными. Отмечается, что экономические колебания будут ощутимы из-за роста цен сразу на 10-15 %. Сейчас уже меняется стоимость промышленных товаров и электроники.

Более того, ближе к осени тенденция увеличения розничных цен распространится на весь отечественный потребительский рынок. Инфляция же ускорится от 8 % до 12 % дополнительного роста цен почти во всех категориях продуктов.