Генконсульство Финляндии в Петербурге перестанет работать с октября
В Санкт-Петербурге закрывают генеральное консульство Финляндии. В ближайшее время на территорию России прибудет финский посол, которого вызвали после конфронтационных действий Хельсинки.
Пресс-служба МИД РФ сообщила, что страна отозвала согласие на функционирование генерального консульства Финляндии в Петербурге. Посол Антти Хелантеря в скором времени прибудет на территорию России из Финляндии. Во время встречи ему будет предъявлен протест.
Отмечается, что в качестве ответной меры Россия приняла решение с 1 октября закрыть генконсульство Финляндии, а также объявила девять финских дипломатов persona non grata.
Напомним, что в июне текущего года Финляндия также выслала из страны девять российских дипломатов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае стало известно о прекращении дипломатических отношений России и Швеции.