Генконсульство Финляндии в Петербурге перестанет работать с октября

В Санкт-Петербурге закрывают генеральное консульство Финляндии. В ближайшее время на территорию России прибудет финский посол, которого вызвали после конфронтационных действий Хельсинки.

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Пресс-служба МИД РФ сообщила, что страна отозвала согласие на функционирование генерального консульства Финляндии в Петербурге. Посол Антти Хелантеря в скором времени прибудет на территорию России из Финляндии. Во время встречи ему будет предъявлен протест.

Отмечается, что в качестве ответной меры Россия приняла решение с 1 октября закрыть генконсульство Финляндии, а также объявила девять финских дипломатов persona non grata.

Напомним, что в июне текущего года Финляндия также выслала из страны девять российских дипломатов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в мае стало известно о прекращении дипломатических отношений России и Швеции.