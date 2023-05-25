Россия и Швеция прекращают дипломатические отношения и закрывают консульства

Осенью в Петербурге закроется генконсульство Швеции, а в Гетеборге – российское. Такое решение принято в качестве ответного шага на объявление российский консулов персонами нон грата.

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С сентября в Северной столице прекращается деятельность генерального консульства Швеции. Вместе с тем генконсульство России в Гетеборге также закрывается, сообщает dp.ru.

Прекращение дипломатических отношений связано с тем, что Швеция приняла решение выслать пять российских дипломатов из страны. Россия, в качестве ответного шага, приняла аналогичное решение.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что подобные действия других стран в отношении России ухудшают отношения, которые и так достигли «беспрецедентно низкого уровня».

Известно, что пятеро шведских консулов объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть Россию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 3 мая немецких дипломатов просят покинуть Петербург.