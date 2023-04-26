До 3 мая немецких дипломатов просят покинуть Петербург

В скором времени визовый отдел генерального консульства Германии на территории Петербурга закроется в связи с «выдворением» из России трех дипломатов государства.

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Из-за того, что Германия в настоящее время является недружественной для РФ страной, было принято решение выслать из Петербурга трех представителей государства. Напомним, что на территории города расположено генеральное консульство Германии. В скором времени действие визового отдела будет также приостановлено.

Как уточняет Neva.Today, дипломаты должны покинуть Россию до 3 мая 2023 года. О том, кто озвучил соответствующее решение, пока не известно. Представители Германии ситуацию тоже никак не прокомментировали.