Кирилл Поляков рассказал о тестировании нового белорусского электробуса в Петербурге

В Северной столице началось тестирование нового белорусского электробуса. В таком режиме транспорт будет ходить до сентября.

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Первыми опробовать электробус из Белоруссии смогут жители Приморского района, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Петербурга Кирилла Поляков рассказал, что транспорт оснащен мультимедийными информационными механизмами, системой оплаты проезда, отоплением, кондиционером, а также GPS-оборудованием. Электробус будет также удобен маломобильным гражданам, так как для них отведены специальные места, дополненные системами фиксации и оповещения водителя. Кроме того в новом транспорте можно изменять уровень пола.

Уточняется, что электробус, благодаря длительной ночной зарядке, может весь день работать на запасе хода, размещенном на борту. Таким образом, аккумуляторные батареи обеспечивают транспортному средству работу на весь день.

Примечательно, что испытания в городе также проходят конкуренты — электробусы из Вологды. По результатам теста из лучших машин будет сформирована автоколонна, которую разместят в новом электробусном парке в районе Ржевки. Его строительство специалисты начнут уже в 2023 году.

В настоящее время эксперты продолжают оценивать новые «гармошки», прокатиться на которых уже может каждый. Так, например, белорусский электробус курсирует на маршруте №127 — от Коломяг до Арцеуловской аллеи.