Петербуржцам рассказали, как уберечь детей от кишечных заболеваний в лагере

Поездка детей в летний лагерь, как правило, отличается безопасностью и весельем, но в некоторых случаях такой отдых может омрачиться инфекциями, которые ребенок подхватывает либо самостоятельно, либо по неосторожности самих взрослых. Эксперты объяснили, как избежать ненужных рисков.

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Врач-гигиенист и заведующий отделом мониторинга здоровья СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Сергей Репешов в беседе с Brif отметил, что вспышки кишечных инфекций — это грубейшая халатность. Обычно массовое заражение происходит из-за серьезных нарушений санитарных правил.

Еще один фактор, который может поставить под угрозу здоровье детей, — это потребление так называемых «запрещенных» продуктов питания, которые привозят им сами родители. Специалист подчеркнул, что в лагерь ребенку ничего передавать нельзя, так как там организовано свое проверенное и безопасное питание.

В свою очередь, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева подтвердила опасения на счет дополнительных лакомств в поездку. Это также обосновано еще и тем, что еда в дороге может испортиться и в последствии вызвать инфекцию.

Конечно, в некоторых случаях ребенок, действительно, может заболеть, находясь уже на отдыхе. Это может произойти в случае попадания некачественной или просроченной продукции в блюдо. Для профилактики развития кишечных заболеваний специалист советует приучать детей регулярно мыть руки, а также соблюдать правила гигиены.

Распознать кишечную инфекцию нетрудно. Обычно она сопровождается тошнотой, рвотой, жидким стулом и общей интоксикацией. Тем не менее, даже если такое произошло в лагере, там всегда дежурит врач, которые окажет ребенку первую помощь.