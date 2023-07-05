В квартире петербурженки на улице Глухая Зеленина неизвестный набрал шуб, украшений, очков и сумок на 3 млн рублей

В Петроградском районе обокрали местную жительницу. Женщины не было дома несколько дней. Когда она вернулась, не смогла найти любимые украшения и несколько шуб.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на улице Глухая Зеленина. Около 12 дня 4 апреля в полицию обратилась 43-летняя директор крупной компании, которая заявила о краже драгоценностей, одежды и сумочек. Общей ущерб составил больше трех миллионов рублей.

По словам пострадавшей, она отсутствовала дома около четырех дней, а когда вернулась, обнаружила открытую дверь квартиры. Заявитель находилась на даче в Ленинградской области. За это время неизвестный взломал замок и проник в двухкомнатную квартиру, откуда прихватил с собой ювелирные изделия, шубы, пять дорогих сумок фирмы и несколько пар солнцезащитных очков.

В общей сложности ущерб составил 3 260 000 рублей. Известно, что квартира охранной сигнализацией не оборудована. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что злоумышленник взломал замки и забрал у жителя Ленобласти несколько строительных инструментов.