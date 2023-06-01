Злоумышленник взломал замки и вынес у жителя Ленобласти несколько единиц строительных инструментов

Неизвестный украл у жителя Ленобласти несколько единиц строительных инструментов, проникнув в его дом и гараж. По словам потерпевшего, материальный ущерб составил 315 тысяч рублей.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в последний майский день, правоохранители Ленобласти получили сообщение о краже из частного дома и ангара.

Прибыв на место преступления сотрудники полиции установили, что кража произошла с 30 на 31 мая. Чтобы проникнуть в дом и металлический ангар, злоумышленнику пришлось взламывать замки с помощью болтореза и монтажного ключа.

Проникнув в помещения, воришка похитил мотокультиватор, снегоуборочная машина, ручная и электрическая газонокосилки, электрорубанок, бензиновая пила, торцовая пила, электролобзик, шуруповерт, углошлифовальная машинка, удлинитель и коробку с комплектующими для снегохода.

На месте преступления правоохранители обнаружили и изъяли след рук, обуви, металлическую скобу и предметы, которыми были взломаны замки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что судимый петербуржец попытался невозмутимо выкатить неоплаченный велосипед из гипермаркета.