Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было: судимый петербуржец попытался невозмутимо выкатить неоплаченный велосипед из гипермаркета

Судимый петербуржец решил попробовать себя в спорте и приобрести велосипед, однако приобретение заключалось в том, чтобы просто выехать на нем из магазина, не оплатив покупку. Сначала велосипедиста задержал охранник, а после подъехали и росгвардейцы.

Фото: Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербургские правоохранители задержали велосипедного вора, невозмутимо выкатившего велосипед из гипермаркета, сообщает Петроград.

Инцидент произошел воскресным вечером, 28 мая в гипермаркете на Дальневосточном проспекте. Похитителем велосипеда оказался 37-летний судимый петербуржец. Отмечается, что украденное средство передвижения стоило 10 тысяч рублей.

Мужчина почувствовал острую нехватку велосипеда и решился выкатить его, попробовав миновать охранника, однако второму такое представление пришлось не по нраву, и он пресек действия несостоявшегося велосипедиста. Далее свои действия мужчина уже объяснял сотрудникам Росгвардии Петербурга.

Велосипед же вернулся на прежнее место.