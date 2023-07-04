Хирург Александр Уманов рассказал о пагубном воздействии алкоголя

Хирург Александр Уманов рассказал какие болезни грозят человеку, зависимому от алкоголя.

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Обесценивать такую проблему как алкогольная зависимость нельзя. По словам хирурга Александра Уманова, с такой болезнью нужно непременно обращаться за специализированным лечением в клиники. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде».

Как отметил врач, чтобы избавить зависимого от пагубной потребности, ему нужно выработать отвращение к алкоголю. Обычно лечение проходит в несколько этапов. И в это время важно взаимодействовать с медиками.

Нередко в организме алкоголиков страдают печень, головной мозг и поджелудочная железа. Ведь этиловый спирт и сивушные масла оказывают на них негативное влияние.

В частности, со временем зависимые люди могут приобрести такие болезни как гипертония, дистрофия тканей сердца и цирроз печени.