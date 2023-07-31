Полиция накрыла элитный бордель в центре Петербурга

В Центральном районе правоохранители обнаружили и ликвидировали интим-салон. Он представлял собой пятикомнатную квартиру, где работали пять девушек в возрасте от 19 до 38 лет. Руководила борделем 50-летняя уроженка Всеволожска.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В понедельник, 31 июля, полицейские вскрыли двери квартиры в одном из домов на Итальянской улице. По данным следствия, там находился элитный бордель. Клиентами существующего около полугода заведения были обеспеченные россияне и иностранцы, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В попытке сбежать некоторые из дам с низкой социальной ответственностью поднялись на крышу, но все были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). В отношении хозяйки борделя правоохранители возбудили уголовное дело по статье 24 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о возбуждении уголовного дела против сутенера из Шри-Ланки, отрывшего притон в Невском районе Петербурга.