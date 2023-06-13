Петербургская полиция оставила 49-летнего сутенера из Шри-Ланки без бизнеса, закрыв два притона с интим-услугами и возбудив против него уголовное дело

Полиция установила личность сутенера, открывшего притон в Невском районе Петербурга сразу после закрытия притона в Выборгском районе. Им оказался 49-летний уроженец азиатского островного государства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В апреле 2023 года правоохранители ликвидировали интим-салон в Парголово, откуда в отделение были доставлены две жрицы любви, администратор и охранник заведения. Все задержанные получили протоколы об административных правонарушениях, а вот личность организатора осталась неизвестной, однако в отношении него все же завели уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Личность подозреваемого стала известна спустя два месяца, когда правоохранители получили информацию о новом притоне в Невском районе, где полицейские задержали восьмерых мигранток от 20 до 40 лет, администратора и охранника заведения.

В ходе оперативных действий правоохранители установили, что организатором салона является 49-летний гражданин Шри-Ланки, проживающий в Приморском районе Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что семейная пара из Чудово отправится по колониям более чем на 8 лет за сбыт наркотиков и организацию притона.