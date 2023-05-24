Семейная пара из Чудово отправится по колониям более чем на 8 лет за сбыт наркотиков и организацию притона

Супружеская пара из Чудово Новгородской области получили немаленький срок за сбыт наркотиков и организацию притона. За свои преступные деяния семейной паре придется расстаться почти на девять лет.

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Чудовский районный суд признал супругов из райцентра виновными в сбыте наркотиков и организации притона. Согласно приговору, мужчина получил восемь лет и девять месяцев колонии строгого режима, а его жена получила восемь лет и три месяца колонии общего режима, сообщает «МК в Новгороде».

По версии следствия, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», весной прошлого года правоохранители приобрели у семейной пары полграмма наркотических веществ за две с половиной тысячи рублей. Известно, что с мая по июнь в квартиру супругов мог попасть любой желающий употребить запрещенные вещества.

Отмечается, что супруги признали свою вину частично. На данный момент приговор не вступил в законную силу.