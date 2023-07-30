Петербуржцам рассказали о дополнительных проходах к Эрмитажу в День ВМФ

Четыре дополнительных прохода к Эрмитажу будет открыто в воскресенье, 30 июля, в связи с проведением Дня Военно-Морского Флота.

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Так, зайти в Главный музейный комплекс можно будет со стороны Миллионной улицы через Шуваловский проезд, передает пресс-служба Эрмитажа. Тем, кто хочет пройти к Главным воротам дворца, следует пройти к стороне Дворцового проезда вдоль фасада здания. Там же можно будет дойти и до Комендантского подъезда. Дополнительный вход в Главный штаб расположится на набережной реки Мойки.

Фото: пресс-служба Эрмитажа

Из-за праздника и запланированных торжественных мероприятий в центре города могут возникнуть сложности с передвижением. Некоторые места и дороги будут перекрыты. Например, на Дворцовой площади ограничения начнут действовать во время парада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об установке пункта досмотра в арке Главных ворот Эрмитажа.