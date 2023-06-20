Для дополнительной защиты в арке Главных ворот Зимнего дворца Эрмитажа установили временный пункт досмотра

Со вторника в арке Зимнего дворца Эрмитажа усилили защиту. Здесь разместили временный пункт досмотра.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Об организации нового способа проверки рассказали в пресс-службе музея. Так, с 20 июня специалисты будут тщательно отслеживать подозрительных посетителей и изымать запрещенные к проносу в здание Эрмитажа предметы.

Сотрудники музея отметили, что последнее время наблюдается рост посещаемости Зимнего дворца. Уточняется, что досмотровый модуль станет элементом комплексной системы безопасности Эрмитажа, а также усилит антитеррористическую и противокриминальную защиту.

Горожанам рассказали, что в новый модуль входят металлодетекторы, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, а также рентгеновские установки для досмотра ручной клади. Здесь же есть автоматическая противопожарная сигнализация. Проверку посетителей будут проводить сотрудники Росгвардии и Службы безопасности Эрмитажа.

При этом для маломобильных граждан организовали отдельный вход. В случае наличия кардиостимулятора посетители могут пройти ручной досмотр, предъявив соответствующий документ.

О появлении нового пункта досмотра в арке главных ворот Зимнего дворца стало известно 7 июня.