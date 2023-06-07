Двадцатиметровый пункт досмотра установят в арке главных ворот Зимнего дворца

В арке Зимнего дворца планируют установить павильон досмотра, который займет весь главный вход в здание со стороны Дворцовой площади.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Соответствующий документ разместили на сайте Минкультуры РФ. В нем содержится акт историко–культурной экспертизы проекта, согласно которому к арке главных ворота Зимнего Дворца пристроят сборно–разборный павильон пункта досмотра длиной 19,5 метров, шириной 12,6 метров и высотой 3,2 метров.

Так, в Эрмитаж можно будет попасть через правую калитку, которую создадут позже. Затем посетителей проведут в павильон, где появятся рамки металлоискателей и просвечивающие устройства.

Подозрительных граждан отведут в «помещение углубленного досмотра». На входе также могут организовать пост охраны. Из здания всех гостей будут выпускать через левую калитку.

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