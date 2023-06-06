В Петербурге ищут место, где расположится колокольня Растрелли

Во вторник, 6 июня, совет по сохранению культурного наследия в Петербурге выступил с предложением найти наиболее подходящее место для расположения и воссоздания колокольни Растрелли. Предложение прозвучало во время обсуждения, которое организовал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

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Секретарь попечительского совета фонда Анна Хмелева отметила, что возведение объекта Растрелли было прервано, а не остановлено. Так же, во время обсуждения было подчеркнуто, что по завершению работ объект станет самым высоким православным зданием в мире, сообщает «МК в Питере».

Глубину исследования вопроса возведения колокольни оценил и председатель КГИОП Сергей Макаров. Однако работы над объектом на историческом месте перед зданием Смольного собора могут привести к разрушению других исторических зданий, поэтому было озвучено предложение воссоздать колокольню в другом месте. Как один из наиболее удачных вариантов — на площади Растрелли.

Архитектор Михаил Мамошин согласился с предложением, отметив, что здание вернет архитектурную значимость Смольного обора, пострадавшего из-за активной застройки его окрестностей в течение последних 50-70 лет.

По итогам заседания было принято решение продолжить исследование вопроса о строительстве и поиску места для колокольни Растрелли.