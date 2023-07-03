На Пискаревском проспекте взорвавшаяся во время игры граната травмировала девятилетнего мальчика и его годовалую сестру

В Красногвардейском районе дети получили травмы во время игры с детской гранатой. Предмет взорвался, когда мальчик и его сестричка находились в гостях у бабушки с дедушкой.

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Все произошло 2 июля. Тогда около четырех часов дня в больницу поступили девятилетний житель Петербурга с травмой руки и годовалая девочка с инородным телом в носу. Дети получили травмы после взрыва игрушечной гранаты, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что до этого женщина с двумя детьми отправилась в гости к свои родителям на Пискаревский проспект. Какой-то время взрослые находились на кухне, а дети друг с другом играли в комнате. Вдруг раздался внезапный хлопок: оказалось, что в руках у мальчика взорвалась детская игрушка «Граната».

При этом, по словам мамы пострадавших детей, на упаковке товара, который был куплен около двух лет назад, не говорилось о том, что он может взорваться.

Детей госпитализировали. После оказания необходимой помощи их отпустили домой в удовлетворительном состоянии.