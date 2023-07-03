В Петербурге для купания все еще подходит только один пляж

В Санкт-Петербурге специалисты снова исследовали местные водоемы. По результатам проверки, безопасным был признан только один пляж.

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В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что среди 24 водоемов Северной столицы сейчас подходящим для купания можно признать только один. Так, гигиеническим нормам соответствует озеро Безымянное в Красносельском районе.

Оставшиеся 23 водоема проверку не прошли. Отмечается, что специалисты взяли 144 пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

В Роспотребнадзоре напомнили, что плавать в загрязненных местах крайне не рекомендуется, чтобы избежать заражения энтеровирусом, а также гепатитом А.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предостерегли от употребления необработанной родниковой воды.