В Петербурге для купания все еще подходит только один пляж
В Санкт-Петербурге специалисты снова исследовали местные водоемы. По результатам проверки, безопасным был признан только один пляж.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что среди 24 водоемов Северной столицы сейчас подходящим для купания можно признать только один. Так, гигиеническим нормам соответствует озеро Безымянное в Красносельском районе.
Оставшиеся 23 водоема проверку не прошли. Отмечается, что специалисты взяли 144 пробы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
В Роспотребнадзоре напомнили, что плавать в загрязненных местах крайне не рекомендуется, чтобы избежать заражения энтеровирусом, а также гепатитом А.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предостерегли от употребления необработанной родниковой воды.