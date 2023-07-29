Для петербуржцев ко Дню ВМФ установят больше 100 бесплатных туалетов

В день проведения Главного военно-морского парада на территории Петербурга разместят дополнительные туалеты, воспользоваться которыми бесплатно сможет любой желающий.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что в общей сложности ко Дню ВМФ установят 120 дополнительных кабин по разным адресам. Они появятся в центре Северной столицы и на территории Кронштадта.

Так, пять десятков передвижных туалетов 30 июля установят на Дворцовой площади. При этом два стационарных общественных туалета (на Сенатской площади у дома 6 и на Адмиралтейском проспекте у дома 5) можно будет посещать круглосуточно.

К этому в Кронштадте добавят еще 70 дополнительных кабин. Они появятся в Арсенальном переулке, Макаровской улице, Якорной площади, а также в Форте Константин и на Южной причальной стенке.

В пресс-службе добавили, что работа четырех стационарных туалетов на Советской улице, в Арсенальном переулке и на Тулонской аллее продлена. Кабинки будут доступны с 07:30 до 23:30.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в день ВМФ жители Кронштадта смогут проехать через дамбу, воспользовавшись пропусками от МФЦ.