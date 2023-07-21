В день ВМФ жители Кронштадта смогут проехать через дамбу по пропускам от МФЦ

Из-за проведения Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ, въезд в Кронштадт ограничат. Местным жителям необходимо оформить пропуск в МФЦ, чтобы проехать через дамбу.

Фото: пресс-служба Дирекции КЗС

Получить специальный документ можно с 21 по 29 июля включительно. Оформив пропуск в МФЦ, жители Кронштадта смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из города, сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в День ВМФ, 30 июля, с 7 утра до 17 вечера будет временно перекрыто движение автомобилей через дамбу. Специальный пропуск для проезда предоставит МФЦ Кронштадтского района. Получить документ можно либо по предварительная записи, либо в порядке живой очереди.

В МФЦ нужно принести документы, которые подтверждают факт проживания в Кронштадте или обладание права на жилье, а также свидетельство о регистрации автомобиля и страховой полис.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожан предупредили об ограничениях дорожного движения, которые будут действовать во время проведения Главного Военно-Морского парада.