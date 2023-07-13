В центре Петербурга введут массовые ограничения на дорогах и реках из-за проведения Главного Военно-Морского парада

Петербуржцев предупредили об ограничениях дорожного движения, которые будут действовать во время репетиций Главного Военно-Морского парада. Временно автомобилисты столкнуться с сужением проезжей части, а также запретами на остановку в некоторых местах.

Фото: Санкт-Петербург.ру

На территории Северной столицы 30 июля пройдет Главный Военно-Морской парад, в связи с которым будут введены некоторые ограничения для автомобилистов. В частности, нельзя будет оставить машины на дорогах в центре города на время репетиции, где-то проезжую часть сузят, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Ограничения, например, коснуться участка Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной и Университетской набережной.

Кроме того, с 17 июля до 7 августа нельзя будет остановиться в Черноморском переулке. Такой же запрет введут с 19 июля до 1 августа в Таможенном переулке.

С 15 июля до 4 августа сужение ждет Английскую набережную, а также с 19 июля до 1 августа — Университетскую набережную. С 20 до 1 трудности ждут автомобилистов на Дворцовой набережной.

Жителям Петербурга рекомендуют заранее выбирать актуальные маршруты и подготовиться к сложной обстановке на дорогах.

В дополнение к этому ожидаются изменения в графике разводки мостов, а также введение запрета на плавание маломерных судов в акватории Пассажирского порта Петербурга, которые будут действовать 14, 16, 19, 23 и 30 июля в период с полудня до двух часов дня. На территории Большого порта Петербурга не разрешат плавать судам, у которых валовая вместимость составляет меньше 100, а также маломерным, гидроциклам, прогулочным и спортивно-парусным судам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице с 10 июля ввели ограничение движения транспорта сразу в четырех районах, из которых самое длительное — в поселке Репино.