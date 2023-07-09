До ноября движение по Приморскому шоссе в Репино будет ограничено

В Санкт-Петербурге с 10 июля сразу в четырех районах вводят ограничение движения транспорта. При этом самое длительное — в поселке Репино.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе ГАТИ сообщили, что с 10 июля по 4 ноября в Репино специалисты проведут дорожные работы по прокладке водопровода. В связи с этим движение транспорта окажется временно перекрыто от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы.

Некоторые изменения коснуться и Красногвардейского района, где с 10 по 13 июля также ограничат передвижение горожан. Работы проведут на Большой Пороховской улице от Среднеохтинского проспекта до проспекта Металлистов.

В Приморском районе отремонтируют участок рядом со светофором. Из-за этого для автомобилистов введут ограничения с 10 по 19 июля около дома 4к1 по улице Маршала Новикова.

Небольшой ремонт затруднит проезд по перекрестку проспекта Стачек и улицы Трефолева. Правда, работы продлятся всего до 11 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ограничение движения по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома №19А в поселке Стрельна ограничено с 25 мая по 17 августа.