Президент РФ и несколько африканских лидеров 30 июля примут участие в главном параде ВМФ

Президент России Владимир Путин посетит Главный военно-морской парад, который пройдет в акваториях Финского залива и Невы, а также на Кронштадтском рейде. Кроме того, к мероприятию присоединятся четверо африканских лидеров.

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

Участие президента РФ в главном параде Дня Военно-морского флота подтвердили в пресс-службе Кремля. Мероприятие пройдет в самом Петербурге и Кронштадте. Так, сначала Путин обойдет на катере парадные линии боевых кораблей, а затем поздравит личный состав экипажей праздником, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что вместе с президентом в параде будут участвовать африканские лидеры, которые пока остаются в городе на Неве, а также представители еще пяти стран — участниц форума Россия — Африка.

Напомним, что по традиции парад будет состоять из морской и наземной составляющей. В 2023 году ожидается участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тысяч военнослужащих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Владимир Путин утвердил день проведения Главного военно-морского парада в Петербурге.