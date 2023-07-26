Президент РФ утвердил день проведения Главного военно-морского парада в Петербурге

Под конец июля в Петербурге пройдет Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Так, торжественное мероприятие состоится в последнее воскресенье месяца, 30 июля. На территории Северной столицы, согласно постановлению главы государства, проведут Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, сообщает «Патрульный Петербурга».

Отмечается, что за подготовку и проведение мероприятия ответственными являются Минобороны и другие органы исполнительной власти, петербургские правительство, при этом, должно будет оказать содействие в случае необходимости.

Известно, что после проведения Главного военно-морского парада в 22:30 будет дан артиллерийский салют.

Напомним, что День ВМФ РФ принято отмечать в последнее воскресенье июля. В этот день проводят парады кораблей, военно-спортивные праздники, показы вооружения, а также техники флота.