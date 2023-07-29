Факелы Ростральных колонн дважды озарят небо в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 30 июля, жители и гости Петербурга смогут дважды полюбоваться пламенем Ростральных колонн.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Факелы загорятся дважды в честь Дня Военно-Морского флота. В пресс-службе Смольного уточнили, когда в Петербурге факелы Ростральных колонн озарят небо.

Так, в день проведения Главного военно-морского парада, 30 июля, факелы Ростральных колонн зажгутся с 11.00 до 14.00, а также с 21.00 до 23.30 часов.

Напомним, что Ростральные колонны, как правило, задействуют в особо торжественных случаях, на праздники, а также тогда, когда отмечаются важные даты истории города и страны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент России утвердил день проведения Главного военно-морского парада в Северной столице.