После пожара в «трешке» на Яхтенной улице в Петербурге погиб один человек

В Приморском районе ночью произошло возгорание в жилой квартире. На месте инцидента обнаружили погибшего.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Около 00:42 ночи 29 июля спасателям поступило сообщение, что на Яхтенной улице полыхает трехкомнатная квартира. Огонь разгорелся в комнате площадью 15 квадратных метров.

На место оперативно выехали две машины от МЧС и 10 человек личного состава. К моменту прибытия помощи пламя охватило два «квадрата» площади.

В 01:35 пожар удалось устранить. На место произошедшего нашли одного человека, который скончался от последствий возгорания.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 13 июля в Калининском районе под утро огонь охватил жилую квартиру. После произошедшего помощь медиков понадобилась трем людям.