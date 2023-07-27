Число рейсов из Петербурга в Апатиты вырастет в связи с актуальностью направления

Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Апатиты с 29 июля 2023 года. Решение объясняется большим числом пассажиров, летящих в данном направлении.

Фото: Pxhere

Дополнительные рейсы появятся в среду и субботу, а общее число полетов вырастет до шести раз в неделю за исключением вторника. Перелеты будут осуществляться на самолетах модели Superjet 100, сообщает «МК Мурманск» со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

Расширение данной маршрутной сети связано со стабильно высоким пассажиропотоком в этом направлении. Рейсы загружены почти на 100% в связи с сезоном каникул и отпусков не только летом, но и зимой. Однако в зимний период путешественники чаще выбирают соседний с Апатитами Кировск.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал об увеличении рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Петербурга в Стамбул до трех в сутки с 11 июля.