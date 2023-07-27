Дом Африки появился в Санкт-Петербурге

Для развития сотрудничества России со странами Африки в Санкт-Петербурге открылось специальная локация под названием Дом Африки. Осенью подобное место может появиться и в Москве.

Фото:Google Maps

В среду, 26 июля, по адресу Большая Морская 3-5 открылся Дом Африки. Там планируется проведение официальных приемов, сообщили в Законодательном собрании Петербурга.

Данная площадка станет местом, где представители России и африканских стран смогут встречаться для укрепления дипломатических, образовательных, культурных взаимосвязей между странами.

Напомним, в четверг, 27 июля в Северной столице стартует саммит «Россия-Африка». Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о встрече российского президента Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом. Данные переговоры стали первыми в числе контактов представителей делегаций африканских стран с главой РФ.