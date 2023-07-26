В Константиновском дворце состоялись переговоры президента РФ и премьер-министра Эфиопии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретились в Константиновском дворце. Эти переговоры стали первыми в серии контактов с главами делегаций, которые прибывают на саммит Россия — Африка.

Фото: пресс-служба Кремля

Российско-эфиопские переговоры провели 26 июля в Стрельне, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи с премьер-министром Эфиопии Путин отметил, что ценит дружественные связи, которые образовались между странами. Так, Эфиопия первой с Африканского континента заключила дипломатические отношения с РФ, что произошло уже 125 лет назад.

Также, приветствуя участников саммита «Россия – Африка», Путин отметил поддержку африканских стран.

На среду, кроме встречи с премьер-министром Эфиопии, у Путина были запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также встреча с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в саммите Россия-Африка примут участие делегации 49 стран Африканского континента, при этом лично представлять страну будут главы 17 государств.