На саммите в Петербурге президент РФ встретится с 17 лидерами стран Африки

В саммите Россия-Африка, который пройдет на территории Санкт-Петербурга, примут участие делегации 49 стран Африканского континента, при этом лично представлять страну решили главы 17 государств.

Фото: пресс-служба Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что, несмотря на внешние трудности, саммит в Петербурге все равно пройдет, а участие в мероприятии представителей стран Африки подтверждает взаимное желание сотрудничества с Россией.

В настоящее время свое участие в саммите подтвердили 49 стран из 54, сообщает ТАСС. При этом больше половины, то есть 27 стран, будут выступать на уровне первых и вторых лиц. Таким образом, на саммите будут присутствовать 17 глав государств, а также пять вице-президентов, четыре главы правительства и глава парламента.

Ушаков добавил, что еще 17 государств будут представлены заместителями председателя правительств и министрами. Также пять стран примут участие на посольском уровне.

Напомним, что второй саммит Россия — Африка пройдет в «Экспофоруме» с 27 по 28 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северную столицу на саммит Россия — Африка прибыли делегации Намибии и Конго.