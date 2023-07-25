В Санкт-Петербург на саммит Россия — Африка прибыли делегации Намибии и Конго

Во вторник Петербург встретил делегации Намибии и Демократической Республики Конго, которые примут участие в саммите Россия — Африка.

Фото: пресс-служба Кремля

Представители обоих государств прибыли в Пулково 25 июля. Известно, что одной из главных повесток предстоящих переговоров является развитие многополярного мира.

Так, делегация Намибии приземлилась на территорию Северной столицы во главе с вице-президентом Нанголо Мбумба, сообщает ТАСС. Накануне президент африканского государства Хаге Гейнгоб заявил, что подобные встречи могут обеспечить укрепление отношений. В ходе саммита на обсуждение вынесут вопросы сотрудничества, а также идею формирования многополярного мира.

Кроме того, в Петербург прибыла делегация Демократической Республики Конго во главе с министром обороны и по делам ветеранов Жан-Пьером Бембой. Президент государства Феликс Чисекеди и сам хотел посетить саммит, но по неизвестным причинам изменил планы.

Напомним, что первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года на территории Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подтвердился визит президента Египта в Северную столицу для участия в саммите «Россия – Африка».