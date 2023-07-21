Визит президента Египта в Петербург для участия в саммите «Россия – Африка» подтвердился

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приедет в Санкт-Петербург. Он возглавит делегацию страны на саммите «Россия — Африка».

Фото: пресс-служба Кремля

Визит президента Египта в Северную столицу подтвердился 20 июля. Как сообщили РИА Новости источник, Абдель Фаттах ас-Сиси станет во главе делегации своей страны на саммите «Россия — Африка», организованный в Петербурга с 27 по 28 июля.

В июне посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил, что страна рассчитывает на участие египетского лидера в мероприятии.

Напомним, что второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет на территории «Экспофорума». Раньше мероприятие планировали провести с 26 по 29 июля, но теперь дни изменили на 27 и 28 июля.

Известно, что это будет уже второй саммит Россия — Африка. Первый раз он прошел в 2019 году на территории Сочи. Тогда мероприятие провели с 22 по 24 октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Северной столицы рекомендуют перевести горожан на удаленный режим работы во время саммита «Россия — Африка».