Дарья Трепова* получила окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга

Следственный комитет РФ выдвинул окончательное обвинение женщине, причастной ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга и гибели военного корреспондента Владлена Татарского. В результате произошедшего также пострадали 85 человек.

Фото: пресс-служба МВД России

Окончательно обвинение Дарьей Треповой* было выдвинуто в рамках уголовного дела о теракте в Северной столице, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина. По версии следствия, фигурантка пронесла на творческий вечер в кафе статуэтку с бомбой. В результате произошел взрыв. Владлен Татарский, которому предназначался опасный объект, погиб на месте.

Теперь Трепова* получила финальное обвинение. Женщина попыталась убедить следствие, что не знала о бомбе в статуэтке, предполагая, что она является устройством слежения. Тем не менее, специалисты злоумышленнице не поверили.

Напомним, что взрыв произошел 2 апреля в Петербурге. В кафе на Университетской набережной помимо гибели военкора Владлена Татарского больше 30 человек получили ранения. В результате экспертизы пострадавшими признали 85 человек.

Трепову* задержали на следующий день после инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Трепова* по решению суда оставили в СИЗО до сентября.

*физлицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ