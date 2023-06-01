Трепова* останется в СИЗО до сентября по решению суда

Дарья Трепова* останется в СИЗО до начала сентября. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя.

Фото: пресс-служба МВД России

Обвиняемую в апрельском теракте в Петербурге Дарью Трепову* оставили под стражей до осени. Решение о продлении срока содержания под стражей принял Басманный районный суд Москвы, сообщает Neva.Today.

В четверг, 1 июня, Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об оставлении Дарьи Треповой* в СИЗО до 2 сентября 2023 года. Напомним, что Дарья Трепова* обвиняется в террористическом акте, совершенным организованной группой, повлекшим умышленное причинение смерти человеку и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МВД объявило в уголовный розыск журналиста Попкова*, подозреваемого в вербовке Дарьи Треповой*.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму