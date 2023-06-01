МВД объявило в уголовный розыск журналиста Попкова*, подозреваемого в вербовке Дарьи Треповой*

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск журналиста Романа Попкова*. По мнению следствия, мужчина может иметь отношение к вербовке Дарьи Треповой*.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

О том, что журналист объявлен в уголовный розыск стало известно в четверг, 1 июня. Правоохранители считают, что Попков* может быть причастен к вербовке обвиняемой в теракте на Университетской набережной. Однако по словам мужчины с Треповой* они общались лишь по вопросам журналистики, сообщает ТАСС.

Напомним, Дарью Трепову* обвиняют в совершении теракта в кафе на Университетской набережной в апреле 2023 года.

Примечательно что, Попков* покинул Россию, переехав в Киев в 2014 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что следственный комитет просит оставить Трепову* под стражей до сентября.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму