Следственный комитет просит оставить Трепову* под стражей до сентября

Следствие попросило оставить обвиняемую в теракте в центре Петербурга Трепову* в СИЗО до начала осени. Известно, что дата судебного заседания еще не назначена.

Фото: пресс-служба МВД России

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемой в теракте на Университетской набережной в Петербурге Дарьи Треповой*, сообщает ТАСС.

Напомним, Дарья Трепова* обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств. По версии следствия, обвиняемая устроила теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге второго апреля – Трепова* принесла и подарила военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, в результате взрыва которой военкор погиб. Известно, что остальные посетители кафе получили ранения разной степени тяжести. Трепову* задержали на следующий день.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Дарья Трепова*, обвиняемая в подрыве кафе на Университетской набережной, включена в реестр террористов и экстремистов.

* внесена в список террористов и экстремистов в РФ