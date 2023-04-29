Дарья Трепова*, обвиняемая в подрыве кафе на Университетской набережной, включена в реестр террористов и экстремистов

Обвиняемую в теракте Дарью Трепову* внесли в список террористов и экстремистов. Теперь в отношении девушки действуют несколько запретов, в частности, речь идет о публикациях на просторах интернета.

Фото: пресс-служба МВД России

Трепова* появилась в обновленном списке на сайте Росфинмониторинга. Теперь злоумышленница занесена в реестр террористов и экстремистов. Ей запрещено взаимодействовать со СМИ, а также организовывать публичные мероприятия и пользоваться любыми финансовыми услугами.

Кроме девушки в список также попал ее предполагаемый сообщник, который передал ей взрывное устройство через экспресс-доставку.

Напомним, что Дарья Трепова* является главной фигуранткой уголовного дела о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге, который произошел вечером 2 апреля. В результате произошедшего погиб военкор Владлен Татарский, а еще около 40-50 человек получили травмы разной степени тяжести.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.