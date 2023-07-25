БПЛА и гидроциклы в Петербурге запретили использовать вплоть до начала октября

В Санкт-Петербурге до конца сентября продлили запрет за использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и гидроциклов. Ограничение не распространяется только на несколько групп.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Запуск маломерных судов и БПЛА по определенным участкам запрещен с 24 июля до 30 сентября. В пресс-службе Смольного напомнили, что ограничение затрагивает гидроциклы и маломерные суда, которые не подлежат госрегистрации.

Так временно не могут передвигаться такие суда от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста по Неве, а также от моста Бетанкура до Невы по Малой Неве. Кроме того, в список определенных мест попала Большая Невка — от Ушаковского моста до Невы. Запрет затронул участки от Большого Петровского моста до Большой Невки и весь Кронверкский пролив, канал Грибоедова, Мойку и Фонтанку. Не смогут беспрепятственно плавать гидроциклы и по Крюковому каналу и Зимней канавке.

Однако запрет распространяется не на всех. Исключения составляют БПЛА и маломерные суда, принадлежащие органам госвласти и местного самоуправления. Кроме того ограничение не действует для организаций, которые работают как СМИ и кинопроизводство.

Использование БПЛА и гидроциклов также допускается на спортивных мероприятиях по предварительному разрешению.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что беспилотным автомобилям могут вовсе запретить передвигаться по КАД, ЗСД и центру города.