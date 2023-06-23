Беспилотным авто могут закрыть проезд по центру Петербурга, КАД и ЗСД

Чтобы снизить риск возникновения ДТП, а также защитить историческое и культурное наследие, власти Петербурга могут запретить беспилотным автомобилям передвигаться по центру города, КАД и ЗСД.

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В настоящее время соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. В случае его согласования беспилотным машинам первой категории с водителем-испытателем будет запрещено перемещаться по историческому центре Северной столицы, атакже на КАД и ЗСД, сообщает «МК в Питере».

Беспилотное авто уже опробовали во время ПМЭФ-2023. Транспорт прошел испытание на трассе М-11, — по ней из Санкт — Петербурга в Москву отправились первые беспилотные «КамАЗы».

Тем не менее, ради безопасности граждан такому транспорту планируют перекрыть движение по некоторым участкам дорог. Согласно документу, авто не сможет проехать в Центральный и Адмиралтейский районы, на Кадетскую линию Васильевского острова, Кронверкскую набережную Московский проспект, Пулковское шоссе, а также на Приморский проспект и Приморское шоссе.