Правоохранители задержали капитана ранее затонувшего в Финском заливе катера

Стало известно о задержании капитана судна, которое ранее затонуло в акватории Финского залива, а также еще одного мужчину. Возбуждено уголовное дело.

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Пытавшегося сбежать капитана ранее затонувшего судна задержали. Также был задержан еще один мужчина. Он получил катер от собственника для реализации неких мероприятий, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным ведомства, следствие планирует запросить меру пресечения данным лицам.

Катер «Карвер-41» был затоплен в акватории Финского залива 21 июля. На судне находилось восемь пассажиров, один из которых скончался уже после госпитализации. По данному делу было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие не исключает, что причиной трагедии могла стать лопнувшая выхлопная труба катера.