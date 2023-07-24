Леус «обрадовал» петербуржцев дождями и ливнями

В понедельник, 24 июля, на погоду в Санкт-Петербурге повлияет обширный малоподвижный циклон. В связи с этим в городе ожидается незначительное похолодание.

Baltphoto/Валентин Егоршин

Кратковременные дожди и переменную облачность прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» в своем Telegram-канале. Температура воздуха в Северной столице, согласно его данным, будет варьироваться от +19 до +21 градусов. В Ленинградской области – от +17 до +22 градуса.

Ожидается западный ветер 4-9 м/с. В середине дня он будет усиливаться. Атмосферное давление практически не изменится, составив 751 мм ртутного столба.

Также не исключено, что во вторник, 25 июля, во второй половине дня будет гроза. При этом температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о прогнозе метеоролога касательно аномальных температур в Северной столице.