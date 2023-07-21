Рабочая неделя в Петербурге завершается аномальной температурой и дождями

В Петербурге все также прохладно, кратковременные дожди пока не собираются уходить с территории региона.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 21 июля синоптическая ситуацию в атмосфере над Культурной столицей изменится мало. Так, по периферии циклона, центр которого находится над Архангельской областью, в город будут поступать относительно холодные воздушные массы. Жителей некоторых районов снова настигнут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса, где-то по области столбик термометра поднимется только до +17 градусов, но местами потеплеет и до +22 градусов. Синоптик заметил, что такая температура ниже нормы. Ветер ожидается западный со скоростью 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление достигнет 752 мм рт. ст., что также отклоняется от нормы.

В субботу, 22 июля, Санкт-Петербург ждет очередной прохладный день с короткими дождями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице временами было также пасмурно.